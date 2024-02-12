Общество 12 февраля 2024, 14:02 Роботы-уборщики начали работать в московских парках Собянин: в московских парках начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель» РИА «Новости»

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Автономные беспилотные роботы-уборщики «Пиксель» впервые начали тестировать в Москве в прошлом году. Однако уже сейчас некоторые из них работают в штатном режиме столичных парках. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

В данный момент десять «Пикселей» регулярно приводят в порядок прогулочные дорожки в парках. Разработчик планирует ко второй половине 2024 года выйти на их серийное производство.

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В комплект «Пикселя» входит сменное оборудование, поэтому он может проводить уборку круглогодично практически в любую погоду. А его электробатарея рассчитана на 16 часов автономной работы. Робот довольно быстрый: максимальная скорость — 10 километров в час, а во время работы — пять километров в час.

«Благодаря электропитанию „Пиксель“ вносит ощутимый вклад в защиту окружающей среды. Вдобавок он практически бесшумный, соответственно может убирать улицы даже ночью», — подчеркнул Собянин.

Хотя механизированным помощником никто не управляет, он безопасен для окружающих: многосенсорная система — лидары, радары, датчики и другое — гарантирует комфорт для всех вокруг него.

Также в Москве заработала первая «аптека-робот». Ее открыли в ГКБ № 67 имени Ворохобова.