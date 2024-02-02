Общество 02 февраля 2024, 13:10 Роботы пришли на помощь хирургам для проведения операций в онкологическом центре Ростова-на-Дону

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В Ростове-на-Дону хирурги с помощью роботов провели операцию по удалению раковой опухоли. В деле были задействованы механические щупальца «помощников». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Машины, поступившие в центр два месяца назад, помогают проводить операции по удалению опухолей в брюшной полости и грудной клетке.

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По словам заведующего отделением онкоурологии НМИЦ онкологии Минздрава России Алексея Шевченко, подобное оборудование можно найти только в крупных федеральных центрах. Щупальца робота теперь могут выполнять всю работу за столом, а человек лишь ассистирует ему.