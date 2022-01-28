Роботов научили сортировать мусор в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на сортировочный конвейер устроили работать искусственный интеллект. Об этом рассказал главный технолог КПО «Север» «РТ-Инвест» Илья Алешин.

На Сергиево-Посадском комплексе по сортировке мусора начали работать два робота. Одного из них назвали Эстет, второй пока настраивают, так что имя он получить пока не успел.

«Эстета с напарником — отбирать зеленый и коричневый пластик. У обоих оптическое зрение — смотрят на этот мир с помощью камер. Цвет, материал и местоположение нужной бутылки определяет искусственный интеллект», — объяснил Илья Алешин.

Генеральный директор КПО «Север» «РТ-Инвест» Александра Грачева отметила, что технологию разработали российские организации. Она подчеркнула, что развивать отечественный опыт в этом направлении очень важно.

Нужные бутылки робот Эстет отбирает с помощью воздуха. Он «отстреливает» нужную бутылку из общего потока отходов и перемещает ее в отдельный контейнер.

«Отстрел происходит точечно. Не по всему потоку, а именно там, где была определена бутылка», — рассказал Илья Алешин.

Второй робот сортирует мусор с помощью присосок, расположенных на концах металлических рук. Автомат поднимает бутылки с помощью вакуума и тоже отправляет их в отдельный контейнер.

Всего за месяц работы роботов чистота отбора вторсырья увеличилась до 98%. Однако людям за свои рабочие места переживать не стоит: без них сортировочный центр функционировать не сможет.

«Люди просто будут работать на более уже квалифицированной должности, на контроле — если робот что-то пропустил», — объяснила Александра Грачева.

Сергиево-Посадский городской округ стал первым в Подмосковье, принявшим на работу роботов-сортировщиков. До марта их будут тестировать, чтобы потом узнать, насколько это выгодно. Хоть машинам и не нужна зарплата, затраты на обслуживание остаются. Но если все пройдет успешно, таких помощников внедрят и на других комплексах по сортировке отходов в регионе.