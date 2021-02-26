Ургант приветствовал появление «боевого робота-плацкарта»

Телеведущий Иван Ургант в вечернем шоу пошутил над разработкой «Уралвагонзавода» — боевыми машинами-роботами. Он потребовал присутствующих встретить новость о новом витке гонки вооружений аплодисментами.

Ургант заявил, что новые боевые роботы будут принадлежать к трем категориям.

«Как и вся продукция УВЗ, эти боевые машины — роботы будут иметь несколько модификаций: боевой робот-плацкарт, боевой робот-купе, и самый страшный боевой робот-вагон-ресторан, от него не уйти», — пошутил Иван Ургант.