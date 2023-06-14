Общество 14 июня 2023, 10:54 Робота-пасечника заметили около одного из стендов на ПМЭФ Человека в костюме робота-пасечника заметили около стенда Башкортостана на ПМЭФ РИА «Новости»

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Стенды российских регионов начали работу на Петербургском экономическом международном форуме (ПМЭФ). Около площадки Башкортостана заметили человека в образе робота-пасечника. Об этом написало издание «Фонтанка».

«Говорят, персонаж перспективной компьютерной игры от башкирских разработчиков», — сказано в публикации.

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Он был одет в меховую шапку и желтый костюм робота. Персонаж проводил журналистов к месту, где можно было узнать, чем Башкортостан будет удивлять на форуме.

Петербургский экономический форум открылся утром 14 июня в Санкт-Петербурге. Деловая программа начнется уже в эту среду, участники мероприятия стали собираться в КВЦ «Экспофорум».

Там открылись стенды не только компаний, но и новых российских регионов. В частности, речь идет о точках Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.