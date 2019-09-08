Робот «Федор» захотел себе папаху как у Рогозина и Нурмагомедова

Роскосмос поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире по смешанным единоборствам UFC 242. Публикацию госкорпорация сопроводила фотографией Дмитрия Рогозина в папахе. Вскоре робот «Федор» написал, что тоже хочет себе такую шапку.

Запись о желании российского человекоподобного робота появилась в Twitter. В публикации говорится о наступлении осени на Байконуре.

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«Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна», — отмечено в сообщении.

Ранее Роскосмос написал в социальной сети о победе Нурмагомедова и поздравил спортсмена, проиллюстрировав пост фотографией. На снимке гендиректор Роскосмоса изображен в белой папахе.

Робот «Федор» на данный момент находится на космодроме Байконур. Во вторник спускаемый аппарат корабля «Союз» вместе с ним перевезут в подмосковный Королев. Робот с нетерпением ждет встречи с «друзьями-специалистами», которые помогали ему подготовиться к полету в космос.