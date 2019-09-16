Робот «Федор» вдохновил на создание новой коллекции одежды

Разработчик робота «Федора» рассказал, что ждет его в будущем Подробнее

Коллекция представляет собой базовые предметы гардероба (футболки, лонгсливы, худи и свитшоты, выполненные в нескольких базовых цветах). Эксклюзивность ей придают принты, выполненные краской с добавлением настоящей космической пыли, которую робот Fedor доставил с орбиты МКС. Таким образом эта одежда позволит прикоснуться к космосу в прямом смысле этого слова.

Идея принадлежит основателю бренда ARV — Владимиру Белому. Коллекцию создали в коллаборации с брендом SNJ. В Милане ее представят при поддержке Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ).

Российский антропоморфный робот SkybotF850, более известный как робот«Федор», отправился в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа. К МКС «Союз» он пристыковался 27 августа.