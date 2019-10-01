Робот «Федор» пообещал не дать в обиду корпорацию «Энергия»

Минобороны России решило через суд потребовать пять миллиардов рублей от ракетно-космической корпорации «Энергия». Робот «Федор» решил вступиться за компанию, пообещав не дать ее в обиду.

«Никому не дам в обиду родную корпорацию „Энергия“», — написал он в Twitter и прикрепил к своему посту забавную фотографию.

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Робота «Федора» или Skybot F-850 отправляли в космос на Международную космическую станцию, а его подготовкой как раз занимались специалисты корпорации.

Как сообщает РИА «Новости», 27 сентября в московский арбитражный суд поступил иск от Минобороны. Он пока не принят к производству и деталей не сообщается. Известно только, что министерство требует взыскать с «Энергии» более пяти миллиардов рублей.

Корпорация по заказу Минобороны занимается двумя большими контрактами, сроки реализации которого не раз переносились. Первый касается модернизации разгонного блока для ракеты «Ангара», а второй создания спутников «Тундра».