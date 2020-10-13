«Робких и застенчивых стимулирует к сексуальной жизни». Сексолог — о положительной стороне порнографии
Профессор Московского института психоанализа, врач-сексолог Александр Полеев отметил положительные стороны порнографии. Специалиста процитировало РИА ФАН.
«Людей робких и застенчивых порнография стимулирует к сексуальной жизни», — заметил Полеев.
При этом он нашел сходство между порнозависимостью и водкой. По его словам, одним людям она помогает отмечать праздники, но значительное число людей, употребляющих водку, становятся алкоголиками.
«Поэтому продажа такого крепкого алкоголя нуждается в ограничениях. Примерно то же и с порнографией», — добавил эксперт.