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    13 октября 2020, 14:49

    «Робких и застенчивых стимулирует к сексуальной жизни». Сексолог — о положительной стороне порнографии

    Артур Блянихов

    Профессор Московского института психоанализа, врач-сексолог Александр Полеев отметил положительные стороны порнографии. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «Людей робких и застенчивых порнография стимулирует к сексуальной жизни», — заметил Полеев.

    При этом он нашел сходство между порнозависимостью и водкой. По его словам, одним людям она помогает отмечать праздники, но значительное число людей, употребляющих водку, становятся алкоголиками.

    «Поэтому продажа такого крепкого алкоголя нуждается в ограничениях. Примерно то же и с порнографией», — добавил эксперт.