«Людей робких и застенчивых порнография стимулирует к сексуальной жизни», — заметил Полеев.

При этом он нашел сходство между порнозависимостью и водкой. По его словам, одним людям она помогает отмечать праздники, но значительное число людей, употребляющих водку, становятся алкоголиками.

«Поэтому продажа такого крепкого алкоголя нуждается в ограничениях. Примерно то же и с порнографией», — добавил эксперт.