Общество 12 января 2024, 15:42 РКН выявил миллионы оформленных с нарушениями мобильных номеров Роскомнадзор нашел 43 миллиона нарушений при оформлении сим-карт piqsels

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Порядка 43 миллионов российских мобильных номеров в 2023 году оформлялись с нарушениями. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Роскомнадзор выявил огромное количество нарушений при предоставлении сведений. Ведомство совместно с МВД изъяло в 2022 и 2023 годах порядка 78 тысяч «серых» сим-карт. Такие номера обычно продавались в людных местах, их также иногда получали сотрудники различных компаний.

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«Всего выявлено 43 миллиона номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 миллионам номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — указали в РКН.

С апреля 2023 года операторы начали массовую рассылку сообщений, в который просили пользователей подтвердить свои паспортные данные. В августе Роскомнадзор начал блокировать номера с неустановленными владельцами. С сентября по декабрь 2023 он заморозил более 600 тысяч номеров.

Ранее мобильным операторам решили запретить бесконтрольно повышать тарифы. ФАС будет следить за тем, чтобы компании не поднимали цены выше инфляции.