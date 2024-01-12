12 января 2024, 15:42
РКН выявил миллионы оформленных с нарушениями мобильных номеров
Роскомнадзор нашел 43 миллиона нарушений при оформлении сим-карт
Порядка 43 миллионов российских мобильных номеров в 2023 году оформлялись с нарушениями. Об этом сообщило издание «Ведомости».
Роскомнадзор выявил огромное количество нарушений при предоставлении сведений. Ведомство совместно с МВД изъяло в 2022 и 2023 годах порядка 78 тысяч «серых» сим-карт. Такие номера обычно продавались в людных местах, их также иногда получали сотрудники различных компаний.
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«Всего выявлено 43 миллиона номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 миллионам номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — указали в РКН.
С апреля 2023 года операторы начали массовую рассылку сообщений, в который просили пользователей подтвердить свои паспортные данные. В августе Роскомнадзор начал блокировать номера с неустановленными владельцами. С сентября по декабрь 2023 он заморозил более 600 тысяч номеров.
Ранее мобильным операторам решили запретить бесконтрольно повышать тарифы. ФАС будет следить за тем, чтобы компании не поднимали цены выше инфляции.
Законы
Роскомнадзор
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