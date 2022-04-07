РКН: вместо экстремистского комментария YouTubе удалил песню Марка Бернеса

Роскомнадзор (РКН) потребовал от видеохостинга YouTube удалить комментарий с экстремистским текстом. Площадка перепутала и удалила ролик «Хотят ли русские войны». Об этом заявили представители ведомства. Их слова опубликовало РИА «Новости».

В удаленном видео была песня «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса. Под ней пользователь оставил комментарий с измененной версией стихотворения, «внесенной Минюстом России в список экстремистских материалов».

«Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации», — добавили в РКН.

Представители ведомства отметили, что заявку на блокировку экстремистской версии стихотворения YouTube получил еще в 2016 году. В самом удаленном ролике, по словам РКН, ничего запрещенного не было.