РКН удалил экспертизу песен Крида. Или нет?

Экспертное заключение, в котором аккредитованные Роскомнадзором специалисты нашли в творчестве масона и сатаниста Егора Крида антироссийские настроения, пропало с сайта РКН. Соавтор исследования заверила «360», что заключение на месте.

Источник фото: РКН

«Я по телефону не буду ничего говорить, потому что знаете, уже столько всяких… Нет-нет, ничего не удалили, просто технический момент, все работает, экспертиза есть как и есть», — рассказала один из экспертов, Елена Шабалина.

Тем не менее отыскать заключение на сайте Роскомнадзора так и не удалось. При попытке попасть по адресу предыдущего размещения исследования высвечивается страница «404» — такой страницы больше не существует.

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В своем экспертном заключении, скрепленном личными подписями, специалисты нашли в творчестве кумир молодежи Егора Крида множество пугающих моментов, начиная с самого псевдонима певца. «Крид» от слова «кредо» напрямую отсылает тех, кто в теме, к тайнам масонов. Песни Крида заряжены сатанизмом. Кроме того, его творчество разрушает подростковое сознание. Это не говоря о том, что творчество артиста носит явный антироссийский характер.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма», — говорится в документе.

Других оперативных комментариев получить к моменту публикации новости не удалось. Копия экспертного заключения есть в распоряжении «360».