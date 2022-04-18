РКН решил создать национальную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор планирует разработать федеральную систему защиты от DDoS-атак из-за рубежа, сообщили Forbes источники, близкие к ведомству и к администрации президента. Идея появилась после массовых хакерских атак на российские компании в связи с началом российской спецоперации на Украине.

По данным одного из источников, систему могут создать к осени 2022 года. К этому моменту Роскомнадзор собирается обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете. Ведомство уже обсуждает детали проекта с поставщиком оборудования.

Закон о суверенном интернете, который вступил в силу 1 ноября 2019 года, предполагает, что в России функционирует инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу российского сегмента интернета даже в случае отключения от глобальной сети и кибератак. Однако как подчеркнули источники Forbes, первые дни после начала спецоперации показали, что IТ-инфраструктура в РФ не готова к масштабным кибератакам.

В оборудование, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете, заложен функционал защиты от DDoS-атак. Пока что оно позволяет реагировать всего на несколько видов таких атак.