РКН рассказал СМИ, как использовать матерные названия городов

Роскомнадзор призвал СМИ отказаться от использования неблагозвучных имен, фамилий и географических названий. Ведомство отметило, что их употребление не регулирует закон «О СМИ», в отличие от нецензурной брани — оно остается на усмотрение редакции.

Об этом «Роскомнадзор» написал в своем Telegram-канале. Ведомство отметило, что написание или произношение «иностранных имен, фамилий, географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам» часто служит элементом привлечения внимания аудитории.

Использование этих слов не попадает под действие нормы закона «О средствах массовой информации», которая запрещает употреблять ненормативную лексику. Ведомство подчеркнуло, что выбор варианта буквального использования таких слов остается за редакцией каждого СМИ. Ее решение отражает уровень культуры и профессионализма как журналистов издания или канала, так и главных редакторов.

«Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой», — сказано в сообщении.

Ранее агентство «Свободные новости» сообщило, что управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало удалить с сайта комментарий, который содержит название города в Мексике. Агентство отметило, что речь идет про комментарий участника новогодней игры в «Города».

Пользователь под ником «Мексиканец Педро» писал названия городов Мексики. Один из них привлек внимание ведомства — речь идет про краткую форму названия Ojuelos de Jalisco - Ojuelos. В ответ на запрос агентства глава регионального Роскомнадзора Роман Чуйченко пообещал разобраться в ситуации.