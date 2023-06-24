24 июня 2023, 14:11
Работу Telegram в России не ограничивали — РКН
РКН: работа Telegram в России не ограничивалась
Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернета в районах, где действует режим контртеррористической операции. Об этом представители ведомства сообщили в комментарии РБК.
«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — пояснили в пресс-службе.
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Также в РКН обратили внимание, что в настоящее время работа Telegram не ограничивается.
Режим контртеррористической операции действует в Москве, Московской области и Воронежской области.
Роскомнадзор
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