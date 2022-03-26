РКН потребовал от YouTube снять блокировку с видео Минобороны

Снять наложенные ограничения с видеозаписи заседания на официальном аккаунте Министерства обороны России потребовал от администрации видеохостинга YouTube Роскомнадзор. Ведомство также призвало объяснить причины введения ограничений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на РКН.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи „Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине“ на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения», — говорится в заявлении ведомства.

Там также добавили, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Подобное представляет собой акт цензуры, которая направлена «против всего российского».

«Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа Российской Федерации», — уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее российский Союз журналистов сообщил о намерении обратиться в МВД, Генпрокуратуру и РКН с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube в связи с применяемой ими цензурой.

Также сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт украинской компании GSC Game World — разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. Ресурс появился в списке заблокированных в России.