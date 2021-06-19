РКН ограничил доступ к 150 сайтам о продаже сертификатов вакцинации

В России с начала 2021 года заблокировали или удалили около 150 сайтов, часть из которых были связаны с продажей сертификатов о вакцинации против коронавируса. Всего из Сети убрали свыше тысячи материалов на тему недостоверной информации о COVID-19.

Доступ к контенту ограничивали на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«В 2021 году <…> заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», — отметили в ведомстве.

С начала 2020 года убрали более тысячи материалов по тематике, имевшей отношение к распространению недостоверных сведений о SARS-CoV-2.

Распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, приведшее к тяжелым последствиям, в России чревато штрафами до двух миллионов рублей и лишением свободы на срок до пяти лет. Закон подписал 1 апреля президент РФ Владимир Путин.