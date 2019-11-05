РКН объяснил иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей

«В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети „Одноклассники“», — пояснила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.

На случай войны. Что ждать россиянам от закона о защите Рунета Подробнее

В результате житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур, чью страницу заблокировали по решению суда, подал иск в районный суд. Он потребовал возместить ему моральный вред в размере 100 триллионов рублей. Суд не удовлетворил его иск, однако Снигура это не остановило. Он заявил, что будет обжаловать решение в высшей инстанции.

Чью именно репутацию порочили данные на его странице в «Одноклассниках», неизвестно. В ведомстве отказались уточнять эти сведения, так как не имеют права разглашать персональные данные пользователей в соответствии с законом.