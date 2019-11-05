  • РКН объяснил иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей

    05 ноября 2019, 15:24

    Нина Петлинова

    Иск, в котором требовали компенсировать моральный ущерб на сумму 100 триллионов рублей, подал житель Оренбургской области. Причиной стало то, что его страницу в социальной сети закрыли из-за клеветы на других пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказали в управлении Роскомнадзора по региону.
    РКН объяснил иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей

    «В марте 2019 года в управление поступило постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей деловую репутацию другого гражданина. Наше ведомство по закону закрыло его страницу в социальной сети „Одноклассники“», — пояснила заместитель главы оренбургского управления Роскомнадзора.

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    В результате житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур, чью страницу заблокировали по решению суда, подал иск в районный суд. Он потребовал возместить ему моральный вред в размере 100 триллионов рублей. Суд не удовлетворил его иск, однако Снигура это не остановило. Он заявил, что будет обжаловать решение в высшей инстанции.

    Чью именно репутацию порочили данные на его странице в «Одноклассниках», неизвестно. В ведомстве отказались уточнять эти сведения, так как не имеют права разглашать персональные данные пользователей в соответствии с законом.