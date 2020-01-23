РКН не удалось выяснить авторов писем о ложном минировании

Роскомнадзору не удалось установить владельцев ящика на Startmail.com, с которого рассылали письма о ложном минировании. Почтовый сервис на запрос ведомства не ответил.

Ограничение доступа к ресурсу, если не перекроет каналы распространения подобной информации полностью, то сделает процесс гораздо более сложным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Тем не менее в РКН уверены в добропорядочности владельцев ресурса и полагают, что они «не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов».

О блокировке на территории России сервиса Startmail.com рассказали ранее в ФСБ. Силовики считают, что с зарегистрированных на этом сайте ящиков неизвестные массово слали письма о ложном минировании.

В Роскомнадзоре обратили внимание на общественную значимость вопроса и выразили надежду на «эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами».

РКН ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису в России 23 января. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ.

Компания Start Mail, заметили специалисты Роскомнадзора, 27 декабря предоставила затребованное уведомление. Ее внесли в реестр организаторов распространения информации в интернете.