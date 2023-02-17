17 февраля 2023, 17:40
РКН не исключил полную блокировку Twitch в России
РКН: вопрос о полной блокировке Twitch нужно решать взвешенно
В России могут полностью заблокировать стриминговую платформу Twitch, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Он подчеркнул, что решение должно быть взвешенным, сообщил ТАСС.
«Говорили о том, что необходимо <…>принять более серьезные меры к [Twitch] в виде либо блокировки полной, либо частичной», — рассказал Зайцев.
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По его словам, РКН готов обсуждать этот вопрос, но подход должен быть взвешенным. В частности, нужно учесть риски для российских блогеров, которые пользуются этим ресурсом.
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Зайцев обратил внимание, что за последние два года Twitch неоднократно привлекали к административной ответственности, выписывали многомиллионные штрафы по суду.
Летом минувшего года в отношении платформы начали применять меры за неудаление противоправной информации. Поисковики предупреждают пользователей, что компания нарушает российское законодательство.
Роскомнадзор
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