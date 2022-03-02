Роскомнадзор не исключил замедления доступа к YouTube в России

Роскомнадзор может замедлить доступ к видеохостингу YouTube с территории России в ответ на блокировку RT и Sputnik, написал «Коммерсант». Ранее ведомство замедлило трафик Facebook и Twitter из-за ограничений доступа к российским государственным СМИ.

По данным MediaScope, месячная аудитория YouTube в январе среди россиян старше 12 лет составила 89,4 миллиона человек, средний охват в день — 45,3 миллиона пользователей.

Медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский сообщил изданию, что сейчас перебоев в работе YouTube нет. Если платформу заблокируют, это, по его мнению, серьезно повлияет на бизнес.

«Самыми пострадавшими станут именно производители контента, для которых YouTube — источник дохода, а не просто рекламная площадка», — пояснил он.

Прибыловский подчеркнул, что речь идет о блогерах, больших продюсерских центрах и рекламных агентствах. Среди рекламодателей, по его мнению, пострадают компании с небольшими бюджетами и бренды, ориентированные на молодую аудиторию.