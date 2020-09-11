Рязанцы в песне рассказали об особенностях региона в ЦИК. Видео

Представители российских регионов прислали Центральной избирательной комиссии видеоролики. Цель клипов — рассказать о специфике каждого города.

Один из первых роликов, показанных на пресс-конференции, был посвящен Рязани. Юные жители города зачитали рэп о местных спортсменах, поэтах и военных: «Парашюты словно крылья — это наш десант». Клип получился очень красочным и динамичным.

Пресс-конференция посвящена Единому дню голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком дает «беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса». Она отметила, что победить может даже представители оппозиции. Также Памфилова сказала, что были и те, кому из-за неполного пакета документов отказали участвовать в выборах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как обстоят дела с безопасностью на избирательных участках. По ее словам, на местах соблюдаются все меры безопасности.