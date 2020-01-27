Рязанский травмпункт отказался принимать школьницу с подвернутой ногой. И врачи оказались правы

Житель Рязани устроил скандал в травмпункте из-за подвернутой ноги дочери. Врачи отказались помочь девочке и заявили, что ей надо обратиться за помощью в детский травмпункт. Пресс-служба регионального Минздрава в разговоре «360» расставили все точки над «i» в этой истории. Оказалось, что врачи оказались правы, и девочку нужно было сразу везти в детский травмпункт.

«В Рязани только один пункт имеет лицензию на оказание круглосуточной медицинской помощи при травмах детям. Это травмпункт Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Травмпункты в городской поликлинике № 2 и клинической больнице № 11 предназначены для оказания медпомощи взрослому населению», — заявили в ведомстве.

Представительница Минздрава отметила, что детям там могут оказать помощь только в случае угрозы здоровью и жизни.

«Например, при кровотечениях, открытых ранах, подозрениях на черепно-мозговую травму и так далее», — подчеркнула собеседница «360».

Конфликт случился 26 января. Мужчина привел десятилетнюю дочь в травмпункт для взрослых, потому что она подвернула ногу недалеко от больницы. Об этом сообщил сайт kp.ru. Медики не приняли девочку и посоветовали пойти в детский травмпункт при ОДКБ имени Дмитриевой или обратиться в скорую помощь. Разозленный папа устроил скандал и пообещал обратиться в прокуратуру.