Рязанский священник систематически избивал жену. Теперь с ними разбирается полиция

Клирик Казанского женского монастыря Рязани стал фигурантом уголовного дела. Заявление в полицию подала его супруга. Она заявила, что муж ей угрожал.

«В полицию поступило заявление от 33-летней жительницы города Рязани, которая заявила на своего супруга, который угрожал ее жизни удушением», — рассказал РИА «Новости» представитель УМВД по региону.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Он должен будет пройти медицинскую экспертизу. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении телесных повреждений.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря. Его на год отстранили от службы. Причиной этому стали «систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками, и жестокое обращение с домочадцами». Об этом сказано на сайте Рязанской епархии.

Сайт ya62.ru написал, что в конце октября священник избил жену. Все это происходило на глазах у их четверых детей. Сама женщина рассказала порталу, что супруг выпивает, поэтому побои в их семье происходят регулярно.