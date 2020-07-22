Рязанский: советский стаж учитывается при начислении пенсии

По его словам, каждый год трудового стажа в советское время учтен. Помимо этого, за каждый год сверху установленных лимитов пенсионерам добавляли специальные бонусы и россияне получили доплаты к пенсиям.

«Все трудовые годы работы в советское время учтены. Ни в коем случае нельзя истолковывать, что трудовой стаж советского времени исчез в никуда и никак не влияет на пенсии наших граждан. Это неправильно», — пояснил сенатор.

Рязанский также уточнил, что при формировании страховой пенсионной системы учитывается и стаж, и те отчисления, которые идут в Пенсионный фонд.