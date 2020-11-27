Рязанский назвал преимущества электронных паспортов

По его словам, это очень удобно при условии того, что личные данные не попадут в публичное пространства.

«Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро, в режиме, что называется, прикосновения к считывающему устройству, получить всю информацию, которая тебя интересует, которая тебя волнует», — рассказал Рязанский.

Он добавил, что это также упростит предоставление дополнительных услуг гражданам, и подчеркнул, что не видит в таком нововведении ничего плохого.