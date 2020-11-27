Рязанский назвал преимущества электронных паспортов
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский выразил свое мнение об электронных паспортах. Об этом сообщил RT.
По его словам, это очень удобно при условии того, что личные данные не попадут в публичное пространства.
«Конечно, удобно, когда можно оперативно и быстро, в режиме, что называется, прикосновения к считывающему устройству, получить всю информацию, которая тебя интересует, которая тебя волнует», — рассказал Рязанский.
Он добавил, что это также упростит предоставление дополнительных услуг гражданам, и подчеркнул, что не видит в таком нововведении ничего плохого.