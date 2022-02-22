Рязанский канал показал в новостях QR-код с нецензурной надписью

QR-код с зашифрованным посланием «Ты п…р» показали в выпуске «Вестей» рязанской ГТРК в 21:00 21 февраля, сообщил Telegram-канал «Рязанский комментатор». Телесюжет был посвящен ситуации с ковидом.

Код со своеобразным обращением к телезрителям появился на картинке во время анонса. Слово, оскорбляющее гомосексуалов, позволяет увидеть любая из множества существующих бесплатных программ расшифровки.

ГТРК «Ока» является региональным подразделением телеканалов «Россия» и «Россия-24». Руководитель ГТРК «Ока» — депутат областной Думы Виктор Дрейлих.

В начале февраля-2022 стало известно о том, что на завод Volkswagen в Калуге из Чехии поступили запчасти с нецензурной надписью и непристойным рисунком. О случившемся сообщили сами рабочие завода.