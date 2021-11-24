Рязанский депутат призвал расстреливать покупателей сертификатов о прививке и объяснился

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров призвал расстреливать покупателей прививочных сертификатов. Он объяснил это эмоциями после потери жены и посещения красной зоны в больнице. Слова депутата привело РИА «Новости».

Свое заявление народный избранник сделал во время заседания регионального парламента, где обсуждали федеральные законопроекты о QR-кодах в общественных местах.

В своем выступлении депутат Сидоров отметил, что известны случаи, когда люди покупают сертификаты о прививке от коронавируса, если не хотят делать прививку. Он призвал жестко наказывать за такие действия.

«Вообще, за это надо расстреливать. Другого выхода у нас с вами нет», — заявил депутат Сидоров.

После народный избранник объяснил, что чрезмерное заявление сделал из-за сильных переживаний после потери супруги и посещения красной зоны одной из больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации. Ограничения никому не нравятся, но прививки — главное условие выживания в период пандемии», — объяснил Владимир Сидоров.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в Рязанской области выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 1212 пациентов, из которых 34 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.