Рязанские власти объявили 25 октября днем траура по погибшим на пороховом заводе

В Рязанской области 25 октября объявили днем траура по погибшим в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в поселке Лесной. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава региона Николай Любимов.

Все развлекательные мероприятия в Рязанской области должны отменить. На зданиях органов власти, администраций городов, районов и поселков будут приспущены флаги. Изменения внесут и в сети теле- и радиовещания.

Любимов еще раз выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. По его словам, число жертв достигло 16 человек, поиски еще одного до сих пор продолжаются.

На месте ЧП работают МЧС и правоохранители, в том числе сотрудники Следственного комитета.

«Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки», — сообщил губернатор.

Любимов добавил, что семьям погибших выделят по одному миллиону рублей.

Взрыв произошел 22 октября в цехе по производству пороха в поселке Лесной. В результате ЧП погибли почти все рабочие утренней смены.