Рязанская область ввела режим повышенной готовности из-за притока беженцев из ДНР и ЛНР

Режим повышенной готовности ввели в Рязанской области в связи с ожидаемым прибытием беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этот режим по распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова будет действовать с 15:00 20 февраля и до особого распоряжения.

«Его (режим повышенной готовности — прим. ред.) ввели в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с прибытием на территорию <…> области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения», — пояснили в администрации.

Режим повышенной готовности распространяется на региональные органы управления. Ответственной за предупреждение чрезвычайной ситуации в регионе стала первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

Ранее Воронежская и Ростовская области ввели на своей территории режим ЧС в связи с прибытием беженцев. Для людей развернули пункты временного размещения, им нужно обеспечить питание, бытовые принадлежности, тестирование на ковид. В Подмосковье начали сбор гуманитарной помощи для приехавших. Первые рейсы направят в Ростовскую область 22 февраля.

Об эвакуации из ДНР и ЛНР власти непризнанных республик заявили 18 февраля из-за эскалации в регионе.