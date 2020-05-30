Рязанская область ослабляет ограничения с 1 июня

В Рязанской области ослабляют ограничительные меры. С началом лета жителям разрешат гулять, откроются парикмахерские и непродуктовые магазины.

Соответствующее распоряжение подписал губернатора региона Николай Любимов. Согласно документу с 1 июня жители смогут выходить на прогулку, однако нельзя собираться больше двух. Разрешены групповые и индивидуальные занятия спортом на воздухе, при условии соблюдения дистанции.

Также свою работу начинают непродуктовые магазины, с ограничением по допустимому количеству человек. Работу рынков изделий из текстиля, одежды, обуви и других товаров ограничили с 9:00 до 16:30. Это необходимо для проведения уборки и дезинфекции.

Помимо этого возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, турагентств, а также общественных бань и душевых. Районные поликлиники начнут плановый прием граждан по предварительной записи по телефону или через сайт.

Российские регионы постепенно снимают введенные ограничения. Так подмосковные больницы переведут на обычный режим уже с 8 июня, а москвичам разрешили гулять без перчаток.