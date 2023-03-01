Общество 01 марта 2023, 09:54 Ряду компаний в России запретили передачу платежных данных в Telegram и WhatsApp РКН напомнил о запрете передачи платежных данных в Telegram и WhatsApp для ряда компаний Unsplash

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Ряду российских организаций с 1 марта запретили использовать иностранными мессенджеры при предоставлении услуг. В список сервисов, на которые наложили табу, попали Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и ряд других. О вступивших в силу правилах напомнили в пресс-службе Роскомнадзора.

В РКН напомнили, что требования касательно мессенджеров указаны в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (части 8–10 статьи 10).

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Согласно документу, ряду российских компаний запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

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По состоянию на 1 марта к таким сервисам отнесли девять мессенджеров. Среди них: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — призвали в ведомстве.