Эксклюзив 26 июня 2023, 17:36 «Рядом нет спортивных площадок». Занятия детей во владивостокском дворе объяснили нехваткой объектов Учредитель клуба Ronin fight club: дети занимались спортом во Владивостоке не на дороге Freepik

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Жители Владивостока сняли на видео детей, которые занимались спортом в одном из городских дворов. Организаторов тренировочного процесса обвинили в нарушении правил безопасности. Учредитель клуба Ronin fight club рассказал «360», что мероприятие провели не на проезжей части, а на придомовой территории. Выбор места он объяснил отсутствием спортивных площадок.

Собеседник «360» заявил, что горожане предпочли опубликовать кадры в Сети вместо того, чтобы подойти и поинтересоваться происходящим.

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«Там, во-первых, не проезжая часть. Во-вторых, там придомовая территория. В-третьих, там рядом нет спортивных площадок», — уточнил учредитель клуба.

По его словам, две спортивные площадки неподалеку все же есть, но заниматься на них невозможно — на одной из них устроили выгул собак.

«Была легкая пробежка, после чего сделали статику — буквально минуту, и сняли эту минуту как раз люди, которые, видимо, против спорта и против того, чтобы росло здоровое поколение. Это еще одна сторона. И еще одна, третья. Были родители, все помогали, все рядом стоят, контролируют, все безопасно. Все под контролем, машины не носятся», — добавил собеседник.

Занятие по единоборствам провели на Запорожской улице во Владивостоке 26 июня. В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что дети находились на проезжей части, где продолжалось движение транспорта. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.

Ранее в Амурской области погиб 16-летний участник соревнований по смешанным единоборствам. Подросток скончался после удара в голову.