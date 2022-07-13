Ряд школ в ЯНАО будут переведены на пятидневную учебную неделю

В поселке Уренгой ученики двух школ будут обучаться на пятидневке. Об этом написал сайт muksun.fm.

С начала нового 2022/23 учебного года две средние школы перейдут с шестидневной на пятидневную учебную неделю. Причиной этому стала забота об эмоциональном и физическом здоровье школьников.

Директор одной из школ Елена Шабанова объяснила, что учитывается нагрузка, которая ложится на учеников. Пятидневка даст возможность полноценно отдохнуть за два дня. Ребенок сможет в размеренном темпе выполнять домашние задания и заниматься самообразованием. Школьники будут учиться в первую смену до 15:30, а старшеклассники — до четырех часов дня.