Ряд ограничений по коронавирусу отменили в Москве

Москва решила отменить обязательную изоляцию для пожилых людей и удаленную работу для 30% сотрудников в связи с уменьшением заболеваемости ковидом. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное», — написал Собянин в своем блоге.

Также из его указа следует, что с 28 февраля москвичам старше 60 лет и людям, у кого есть хронические заболевания, снова можно бесплатно пользоваться общественным транспортом, их социальные карты разблокируют.

Также мэр Москвы заявил, что пик заболеваемости ковидом, вызванным «омикроном», в городе прошел. С 28 февраля в столице будет увеличен объем плановой помощи в поликлиниках.

За последние сутки в России выявили 123 460 новых случаев ковида. При этом Москва уже несколько дней не входит в тройку городов по заболеваемости. Она начала снижаться в городе с 18 февраля, за прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 7459 москвичей.