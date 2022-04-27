Ряд мер поддержки российских садоводов предложили в Совфеде

В Совете Федерации обозначили несколько вариантов по поддержке российских садоводов в условиях санкционного давления. Об этом написала «Парламентская газета».

Среди возможных мер поддержки выделяются следующие — сезонное ограничение импорта фруктов, упрощение закупки средств защиты растений у дружественных государств, а также отечественные запчасти для уборочной техники.

«Важна межведомственная координация. Минсельхозу совместно с Минпромторгом необходимо посмотреть возможности наших предприятий, кто из них сможет наладить производство запчастей или даже аналогов самой техники», — отметил первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.