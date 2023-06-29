Общество 29 июня 2023, 19:03 Ряд масштабных международных мероприятий пройдет в Нижегородской области до конца 2023 года

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Несколько масштабных мероприятий с участием представителей из дружественных стран и стран СНГ пройдет в Нижегородской области до конца 2023 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Уже в июле в столице Приволжья пройдет международный фестиваль народного творчества «Хрустальный ключ» и театральных конкурс «Весь мир — театр».

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Кроме того, в середине сентября в Городце откроется международный кинофестиваль, его участниками станут режиссеры из разных стран.