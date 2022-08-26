Ряд IТ-компаний в России получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации

В рассылке «Госуслуг» появились письма с ошибочным уведомлением об аннулировании государственной аккредитации. Их получили некоторые российские IT-компании, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

В министерстве назвали причиной случившегося технический сбой. В ближайшее время компании, которые получил такое письмо по ошибке, получат дополнительное уведомление.

В начале августа Минцифры заявило об исключении из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Позднее ведомство распространило новые требования к аккредитации.

Получить статус IT-компании могут предприятия, чья выручка составляет не менее 30% от предоставления услуг от IT-деятельности. Аккредитацию выдают и стартапам, инвестирующим в это направление.

Ранее Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) открыл регистрацию на участие в программе «Спринт» для стартапов.