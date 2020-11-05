Ряд детских садов закроют в ЯНАО

С 5 ноября газовики смогут отвести своих детей только в четыре ведомственных детсада.

«Посещать дошкольные учреждения смогут дети тех сотрудников, которые трудятся стационарным методом и обеспечивают бесперебойное функционирование предприятия», — говорится в сообщении.

В режиме дежурных продолжают работу детские сады «Золотая рыбка» и «Колобок» в Южной части города, а также «Росинка» и «Морозко» на севере. Остальных дошкольные учреждение временно не функционируют.

Медицинские работники детских садов контролируют соблюдение масочного режима, каждый день проводят термометрию воспитанников и посетителей. В зданиях постоянно дезинфицируют помещения.

Изменения в работе детсадов связаны не с коронавирусом, а со снижением потребности в дошкольных учреждениях. Некоторые сотрудники перешли на дистанционный формат работы, поэтому им теперь не нужно отводить детей в детсады.