facebook_pixel
    05 ноября 2020, 19:25

    Ряд детских садов закроют в ЯНАО

    Алена Макаренко

    Детские сады Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой» некоторое время будут работать по новому графику. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сообщение компании.
    Ряд детских садов закроют в ЯНАО

    С 5 ноября газовики смогут отвести своих детей только в четыре ведомственных детсада.

    «Посещать дошкольные учреждения смогут дети тех сотрудников, которые трудятся стационарным методом и обеспечивают бесперебойное функционирование предприятия», — говорится в сообщении.

    В режиме дежурных продолжают работу детские сады «Золотая рыбка» и «Колобок» в Южной части города, а также «Росинка» и «Морозко» на севере. Остальных дошкольные учреждение временно не функционируют.

    Медицинские работники детских садов контролируют соблюдение масочного режима, каждый день проводят термометрию воспитанников и посетителей. В зданиях постоянно дезинфицируют помещения.

    Изменения в работе детсадов связаны не с коронавирусом, а со снижением потребности в дошкольных учреждениях. Некоторые сотрудники перешли на дистанционный формат работы, поэтому им теперь не нужно отводить детей в детсады.