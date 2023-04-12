Общество 12 апреля 2023, 01:37 Ряд анаболиков и психостимуляторов запретили в России Кабмин внес 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список запрещенных веществ Pxhere

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Правительство РФ внесло 12 новых анаболиков и психостимуляторов в список сильнодействующих веществ. Теперь за их незаконный оборот будет грозить уголовная ответственность. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, написал ТАСС.

Таким образом, в перечень добавили семь анаболических стероиодов (атаместан, андростандион, 6альфа-метил-андрост-4-ен-3,17-дион, тестолактон, трендион, форместан и хлорметиландростендиол), а также четыре психостимулятора (ареколин, ДМБА, октодрин и 2-фенилпропан-1-амин). Кроме того, в списке оказался фрагмент гормона роста — HGH Frag 176-191.

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Согласно данным кабмина РФ, это новые виды нелегально синтезированных анаболиков и психостимуляторов, которые содержатся в биологически активных добавках и предтренировочных комплексах.

В ведомстве отметили, что данные вещества не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и их не используют в медицинских целях.

Ранее российские власти запретили использование анаболиков, пептидных гормонов и факторов роста. Таким образом, некоторые вещества теперь нельзя использовать в спорте и в соревновательный период.