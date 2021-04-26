Рябков вручил представителю США ноту об изменении порядка поездок по России

Временный поверенный в делах США Берн Горман получил ноту об изменении порядка поездок по России для сотрудников американских диппредставительств. Документ ему вручил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Встреча высокопоставленных дипломатов прошла 26 апреля. На повестку были вынесены отношения Москвы и Вашингтона. В частности, Гормана проинформировали об изменении порядка поездок по России сотрудников посольства и консульских учреждений США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва формирует список недружественных России государств. И в него, в частности, попадут США. Такое решение было принято как ответные меры на агрессивные антироссийские действия.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия зарубежных стран. Согласно документу, иностранным посольствам и консульствам предписано ограничить или запретить наем россиян.