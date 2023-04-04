Общество 04 апреля 2023, 17:17 Рябков словом «крах» описал отношения России и США Замглавы МИД Рябков: состояние отношений между Россией и США можно описать словом «крах» РИА «Новости»

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Нынешние отношения между Россией и Соединенными Штатами можно описать одним словом — «крах». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что отношения двух держав полностью разрушены. Вину за это он возложил на американскую сторону.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление контактов между Россией и США возможно, если Штаты изменят свое поведение. В частности, им нужно вернуться к истокам международных норм, закрепленных в Уставе ООН.

Сергей Рябков заявил, что возвращение к переговорам по ДСНВ сейчас не имеет смысла, но станет возможным, если США изменят свое враждебное отношение к России.