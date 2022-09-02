Общество 02 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Рябков обвинил США в «максимальном психологическом прессинге» России Замглавы МИД Рябков: попытки прессинга США не выведут Россию из равновесия РИА «Новости»

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США попытались оказать максимальное психологическое давление на Россию. Вывести страну из равновесия у американцев не получилось.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

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«США делают все для того, чтобы создать мощнейший политический и психологический прессинг на нашу страну. Нас это не пугает, из равновесия нас это не выводит», — подчеркнул замглавы МИД России.

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По мнению Рябкова, демонизация России началась в США задолго до начала спецоперации на Украине. Политические элиты США погрузились в антироссийские басни, которые не имеют ничего общего с действительностью. Эти россказни американцы используют как ширму для прикрытия провалов и проблем, которые «множатся в американском обществе».

Замглавы российского МИД подчеркнул, что попытки обвинить Россию в экономических бедах западных стран выглядят «по меньшей мере дико».

Рябков напомнил, что Россия уже предупреждала США о последствиях поставок дальнобойного оружия Украине.

«Это путь в никуда. Последствия от происходящего будут тяжелыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги в Вашингтоне», — резюмировал замглавы МИД России.

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