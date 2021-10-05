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    05 октября 2021, 15:36

    Ритуальщики в Казани отказались хоронить умерших от ковида

    «Казанские ведомости»: Ритуальные агентства Казани отказываются хоронить умерших от COVID-19

    Александр Блинов

    Ритуальные службы в Казани отказывают в захоронении умерших от коронавирусной инфекции. Сотрудники похоронных бюро боятся подхватить заразу, поэтому погребением скончавшихся от ковида занимаются работники моргов, написали «Казанские ведомости».

    Ритуальщики в Казани отказались хоронить умерших от ковида

    Умерших от коронавируса в Казани теперь хоронят почти так же, как всех остальных покойников. Хотя еще на заре пандемии людей хоронили в закрытых гробах, теперь от этой практики отказались. Тела начали обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором.

    До появления этого раствора людей хоронили не только в закрытых гробах, но и помещали тела в специальные герметичные пакеты.

    Один из представителей отрасли рассказал, что теперь гроб открытый, но людям все-таки не советуют находиться в помещениях при прощании.

    «Но каждый человек должен сам себя обезопасить, это надо понимать», — пояснил ритуальщик.

    Издание пообщалось с водителем катафалка у морга горбольницы № 7. Он признался, что обычно им не известно, от чего умер человек. Но проститься с усопшим, по его словам, никто не мешает.

    Однако некоторые ритуальные службы до сих пор отказываются работать с ковидными клиентами. Владелец одного из бюро рассказал, что теперь решил больше заниматься памятниками и оградами. Он сказал, что в пандемию захоронениями погибших от ковида занимаются морги.

    «Видно, чтобы все было правильно или гигиенично», — предположил он.

    Жителей Иванова ранее призвали прививаться от коронавируса, разместив по городу баннеры в похоронном стиле.