Ритуальщики из Новороссийска проволокли тело по земле. Местные обвинили их еще и в мошенничестве
Видео снял индивидуальный предприниматель Сергей, который тоже занимается ритуальными услугами. На кадры попали двое мужчин из МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения» («КСОН»), один из них взял мешок с телом и потащил его, будто в руках у него мешок картошки.
«У нас очень много видео, аудио, заявлений. Вот это видео было сделано 19 февраля в 01:24. Решили привлечь СМИ, чтобы люди видели. Мужчины до сих пор работают, у них все хорошо», — рассказал «360» Сергей.
По его словам, он уже давно борется с МУП КСОН, потому что они обманывают людей. Сергей рассказал, что по контракту с администрацией Новороссийска те должны вывозить тела за 3068 рублей, но под разными предлогами итоговая стоимость для родственников оказывается на три-четыре тысячи больше.
«Все родственники, у кого тела на судебно-медицинскую экспертизу, должны проходить через индивидуального предпринимателя из Краснодара и платить 5,5 тысячи рублей за то, что она их одевает и делает обработку тела. Я за правду. Помыть, одеть и уложить в гроб — это все делает санитар за зарплату. Если родственники посчитают нужным отблагодарить, они сделают это», — отметил Сергей.
Он рассказал, что обращался в разные инстанции Краснодарского края: в прокуратуру, к уполномоченному при президенте, в Следственный комитет. Теперь они решили привлечь СМИ.