Ритуальщики из Новороссийска проволокли тело по земле. Местные обвинили их еще и в мошенничестве

В Новороссийске сняли на видео сотрудников ритуальных услуг, которые волочат тело по полу. По словам местных жителей, они не только относятся к телам без должного уважения, но и наживаются на чужом горе.

Видео снял индивидуальный предприниматель Сергей, который тоже занимается ритуальными услугами. На кадры попали двое мужчин из МУП «Комбинат специализированного обслуживания населения» («КСОН»), один из них взял мешок с телом и потащил его, будто в руках у него мешок картошки.

«У нас очень много видео, аудио, заявлений. Вот это видео было сделано 19 февраля в 01:24. Решили привлечь СМИ, чтобы люди видели. Мужчины до сих пор работают, у них все хорошо», — рассказал «360» Сергей.

По его словам, он уже давно борется с МУП КСОН, потому что они обманывают людей. Сергей рассказал, что по контракту с администрацией Новороссийска те должны вывозить тела за 3068 рублей, но под разными предлогами итоговая стоимость для родственников оказывается на три-четыре тысячи больше.

«Все родственники, у кого тела на судебно-медицинскую экспертизу, должны проходить через индивидуального предпринимателя из Краснодара и платить 5,5 тысячи рублей за то, что она их одевает и делает обработку тела. Я за правду. Помыть, одеть и уложить в гроб — это все делает санитар за зарплату. Если родственники посчитают нужным отблагодарить, они сделают это», — отметил Сергей.

Он рассказал, что обращался в разные инстанции Краснодарского края: в прокуратуру, к уполномоченному при президенте, в Следственный комитет. Теперь они решили привлечь СМИ.