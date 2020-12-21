Ритуальные услуги для домашних животных появились в Кургане

Отмечается, что при этом легального кладбища домашних животных в этом регионе нет. В организации оказывают не только услуги захоронения.

«Нашей компанией оказываются следующие услуги для вашего питомца: эвтаназия, транспортировка животного, зоотакси, захоронение, установка памятников для животных», — уточняется на сайте компании.

Представители организации рассказали, что стоимость усыпления любимца зависит от его веса. За каждый килограмм берут 190 рублей. За памятник нужно будет отдать порядка трех тысяч рублей. В сумме получается примерно пять тысяч рублей. Работники отдают питомца хозяевам, которые потом чаще всего хоронят животное в лесу.