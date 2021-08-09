Ритуальные агентства предупредили о банкротстве из-за экономии граждан

Председатель «Профсоюза работников ритуальных служб» Антон Авдеев предупредил о возможном банкротстве сферы ритуальных услуг из-за экономии россиян. Выручка агентств сократилась на 1 % по сравнению со вторым полугодием 2020 года, сообщила «Общественная служба новостей».

Авдеев отметил, что ритуальный бизнес на протяжении девяти лет теряет по 10% годового дохода. Многие агентства, в том числе и государственные, могут стать банкротами из-за экономии россиян на похоронах.

«Причины в том, что народ беднеет, у них нет накоплений. И этот процесс продолжается давно уже. В среднем по 9-10% в год идет спад похоронки с 2012 года», — сказал он.

В связи с этим растут издержки похоронных организаций. Возможен крах всей модели похоронного бизнеса, которая была выстроена в стране на протяжении 30 лет, подытожил Авдеев.