Общество 19 января 2024, 12:27 Ритуальную флейту из человеческой кости нашли в посылке московские таможенники Таможенники в Москве нашли в посылке из Германии флейту из человеческой кости Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы России

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Работники Центральной почтовой таможни в Москве нашли в посылке тибетскую ритуальную флейту Канглинг (Ганлин), выполненную из кости человека. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве уточнили, что посылку отправили из Москвы в немецкий город Нюртинген, а заказчик в декларации написал, что пересылает музыкальный инструмент.

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При помощи рентгеновской установки сотрудники обнаружили необычный предмет. Они изъяли из бандероли полую кость, которую завернули в газету. На ней также нашли вырезанный трезубец и авторское клеймо.

Экспертиза установила, что это ритуальный атрибут. Его используют приверженцы тибетского буддизма для обряда чод. Предмет делают из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надевают чехол из кожи человека. Изделие современное и не несет культурной или палеонтологической ценности.

«Почтовое отправление для проведения дальнейших следственных действий передано сотрудникам МВД России», — рассказали в ведомстве.

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