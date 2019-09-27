«Это ритуальное заявление, которое никого ни к чему не обязывает», — заметил сенатор.

Он напомнил о страхе Украины потерять звание главного транзитера российского газа. По словам Джабарова, именно под этим названием Киев манипулировал и давил на Россию и Европу. Что касается Копенгагена, то парламентарий пришел к выводу, что датчане «заигрались в своей роли». Если они не захотят пропускать газопровод через свою территорию, то его можно провести в обход.