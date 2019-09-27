«Ритуальное заявление». Сенатор Джабаров — о позиции украинского МИД по «Северному потоку — 2»
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT слова украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что Незалежная и Дания видят риски и вызовы, которые несет «Северный поток — 2».
«Это ритуальное заявление, которое никого ни к чему не обязывает», — заметил сенатор.
Он напомнил о страхе Украины потерять звание главного транзитера российского газа. По словам Джабарова, именно под этим названием Киев манипулировал и давил на Россию и Европу. Что касается Копенгагена, то парламентарий пришел к выводу, что датчане «заигрались в своей роли». Если они не захотят пропускать газопровод через свою территорию, то его можно провести в обход.