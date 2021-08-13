Ритейлеры попросили расширить льготы за продажу подержанной техники в России

Ритейлеры техники в России предложили внести в список товаров, за которые платится пониженный НДС, некоторые виды техники. Как сообщили «Ведомости», туда могут включить умные часы и акустику.

В России существует перечень техники, при перепродаже которой НДС рассчитывается по межценовой разнице. Этот список просят расширить. Такое заявление сделала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

Некоторые представители РАТЭК считают, что есть еще много видов техники, налоги на которые стоит понизить. Например, моноблоки, которые пользуются большой популярностью. Речь идет также о посудомоечных машинах, микроволновках, плитах, игровых приставках и многом другом. Такое письмо РАТЭК направила в Министерство финансов.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов рассказал, что это поможет понизить цену для потенциальных покупателей. Кроме того, такое нововведение сделает сделки по trade-in — проводимые с обменом старых товаров на новые — более прозрачными, четкими и организованными.

В Центробанке рассказали, что до конца года хотя запустить финансовый маркетплейс, на котором можно будет онлайн оформить кредиты, а в обозримом будущем и ипотеку.